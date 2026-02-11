Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:34, 12 февраля 2026Наука и техника

Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy S26

Смартфоны Galaxy S26 получат чип Exynos 2600, минимум 12 Гбайт ОЗУ и Android 16
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tinhkhuong / Shutterstock / Fotodom

Известный инсайдер Роланд Квандт сообщил характеристики всех смартфонов Samsung новой серии Galaxy S26. Его цитирует немецкое издание WinFuture.

Квандт рассказал, что ему удалось раскрыть все детали новых смартфонов Samsung. Он подтвердил, что серия будет состоять из трех устройств — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Базовый аппарат получит 6,3-дюймовый дисплей, чип Exynos 2600, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, камеру с объективами 50, 12 и 10 мегапикселей. Также смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 4300 миллиампер-часов и Android 16.

Более продвинутая модель Galaxy S26+ будет отличаться от стартовой версии лишь увеличенным до 6,7 дюйма экраном и батареей емкостью 4900 миллиампер-часов. Наконец, премиальный Galaxy S26 Ultra окажется единственным девайсом линейки, который получит 6,9-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и камеру с четырьмя объективами — разрешением 200, 50, 50 и 10 мегапикселей. Аппарат будет иметь батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

Квандт также раскрыл европейские цены на смартфоны. Galaxy S26 оценят минимум в 999 евро (91 тысяча рублей), Galaxy S26+ — 1269 евро (116 тысяч рублей), Galaxy S26 Ultra — 1469 евро (135 тысяч рублей).

Ранее Samsung раскрыла дату презентации новых гаджетов. Компания должна представить смартфоны серии Galaxy S26 25 февраля.

