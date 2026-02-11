Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

15:36, 11 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названа скрытая опасность бани

Врач Демидик: Привычка окунаться в купель или сугроб после бани опасна для жизни
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Привычка окунаться в ледяную купель или сугроб после бани может навредить здоровью, предупредил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. О скрытой смертельной опасности бани он рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что в бане сосуды расширяются, артериальное давление снижается, сердцебиение учащается, а потоотделение повышается, что может привести к легкому обезвоживанию. Если после парилки резко перейти в ледяную купель, это станет мощным стрессом для организма, поскольку ему придется резко перестраиваться из режима перегрева в режим сильного холода.

«Такой перепад температур — серьезное испытание даже для здорового, подготовленного и тренированного человека. Для обычного любителя или при проблемах со здоровьем это потенциально опасное занятие», — предупредил Демидик.

По его словам, резкое погружение в ледяную купель после парился может спровоцировать такие осложнения, как коронарный спазм, приступы ишемической болезни сердца, а также тяжелые аритмии, инфаркты и инсульты. Кроме того, из-за обезвоживания в бане кровь становится гуще, что повышает риск тромбообразования.

Еще одним серьезным осложнением специалист назвал холодовой шок. «При резком погружении в купель возникает непроизвольный судорожный вдох. Человек вдыхает и замирает, не имея возможности совершить выдох. Происходит спазм дыхательных путей, появляется головокружение, что ведет к потере ориентации, а иногда и к потере сознания», — объяснил врач.

Ранее уролог Артур Богатырев призвал некоторых мужчин отказаться от посещения бани. По его словам, одним из противопоказаний является острое воспаление простаты.

