Спорт
19:28, 11 февраля 2026Спорт

Стал известен план Овечкина на следующий сезон

The Hockey News: Александр Овечкин не определился с планами на следующий сезон
Владислав Уткин

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Стал известен план российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на следующий сезон. Об этом сообщает The Hockey News.

Отмечается, что в данный момент 40-летний форвард полностью сфокусирован на борьбе своей команды за попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин до сих пор не принял окончательного решения насчет того, где он будет играть в сезоне-2026/2027.

Текущий контракт Овечкина действует до 30 июня 2026 года. Несколько недель назад хоккеист общался с генеральным менеджером клуба Крисом Патриком, но они не обсуждали будущее российского форварда.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 48 очков (22 шайбы + 26 передач). В данный момент «Вашингтон» идет на десятом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. В активе столичного клуба 65 очков после 59 матчей, отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. На протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает только за «Кэпиталс». В 2018-м россиянин привел клуб к победе в Кубке Стэнли. Кроме того, форвард — рекордсмен лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, у него 919 шайб. Всего за карьеру в НХЛ у Овечкина 996 шайб, он находится в 20 голах от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки, который включает в себя голы в регулярных чемпионатах и плей-офф.

