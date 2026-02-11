Стало известно о проблемах стрелка из российского техникума

Shot: У студента, стрелявшего в анапском техникуме, были проблемы с сокурсниками

Первокурсник, который устроил стрельбу в индустриальном техникуме в Анапе, учился на тройки и не мог найти общий язык с однокурсниками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подросток очень сильно переживал из-за развода родителей. Сегодня он пришел в колледж ко второй смене и принес с собой ружье. Оружие могло принадлежать деду студента — мужчина увлекался охотой и иногда брал с собой внуков.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло в среду, 11 февраля. Подросток 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия и ранил несколько человек. Сейчас на месте работают полицейские и экстренные службы.

Известно, что один человек не выжил после нападения. Это охранник, который первым принял на себя удар и не дал стрелку пройти внутрь учебного заведения.

