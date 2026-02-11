Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Силовые структуры
16:03, 11 февраля 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу участника покушения на генерала Алексеева

Суд отправил в СИЗО пособника покушения на генерала Алексеева Виктора Васина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Московский суд заключил под стражу Виктора Васина, одного из участников покушения на генерал-лейтенанта ГРУ Минобороны Владимира Алексеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Мужчина сотрудничает со следствием и активно дает показания на других фигурантов. На суде он раскаялся в содеянном и пообещал не сбегать от следствия.

Нападение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в его доме на Волоколамском шоссе. Киллер выпустил в военного несколько пуль, но пострадавшему удалось выжить. Он уже пришел в сознание.

После покушения сотрудники силовых структур задержали трех человек, в том числе Виктора Васина и его сына. Еще одна участница — Зинаида Серебрицкая — успела скрыться за границей.

