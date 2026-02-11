Стало известно о действующем решении о блокировке Telegram

Решение суда в Москве о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор не отменили

Решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram, принятое в 2018 году, до сих пор не отменено, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Решение о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор действует. Его никто не отменял», — указал он.

Ранее стало известно, что россияне массово жалуются на сбои в Telegram.

14 июня Московский городской суд подтвердил блокировку Telegram, отклонив апелляцию представителей Telegram.

Telegram заблокирован в России решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года. Суд распорядился ограничить доступ к ресурсу из-за отказа его владельца Павла Дурова предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей мессенджера.