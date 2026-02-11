Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:19, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о действующем решении о блокировке Telegram

Решение суда в Москве о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор не отменили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom

Решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram, принятое в 2018 году, до сих пор не отменено, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Решение о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор действует. Его никто не отменял», — указал он.

Ранее стало известно, что россияне массово жалуются на сбои в Telegram.

14 июня Московский городской суд подтвердил блокировку Telegram, отклонив апелляцию представителей Telegram.

Telegram заблокирован в России решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года. Суд распорядился ограничить доступ к ресурсу из-за отказа его владельца Павла Дурова предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей мессенджера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта самая высокооплачиваемая профессия в России

    В Британии предупредили Каллас о последствиях за слова об уступках со стороны России

    Объяснена популярность iPhone 17 Pro

    Стало известно о действующем решении о блокировке Telegram

    В сети обсудили селфи Марго Робби без фотошопа и фильтров

    В Норвегии призвали создать военную горячую линию с Россией

    В России выступили за введение смертной казни для некоторых людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok