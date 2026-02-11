Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Путешествия
13:02, 11 февраля 2026Путешествия

Турист осквернил часть древнего храма в Европе и угодил под арест

Турист из Венгрии вырезал цифры на камне в древнем храмовом комплексе Мальты
Алина Черненко

Фото: Santiago Arcos / Reuters

Турист из Венгрии осквернил часть древнего храмового комплекса Джгантия на Мальте и угодил под арест. Об этом сообщает Times of Malta.

30-летнего европейца, вырезающего цифры на камне сооружения эпохи неолита, заметили очевидцы. По словам полицейских, ущерб был незначительным. Расследование инцидента продолжается.

Это не первый подобный случай в храмах Джгантия, уточняет издание. В 2023 году итальянский студент был оштрафован за вандализм на 15 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей) и приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года — максимальному сроку, разрешенному законом.

Храмовый комплекс Джгантия, расположенный на острове Гоцо у побережья Мальты и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был построен между 3600 и 3200 годами до нашей эры.

Ранее американский турист напился, залез в древний храм в японском городе Киото и сломал его перила. По неизвестным причинам он решил забраться на хрупкую конструкцию, которая треснула под его весом.

