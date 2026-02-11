Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

В Хорватии воссоздали внешность «вампира из Рачесы»

В Хорватии ученые реконструировали внешность мужчины, который был обезглавлен через несколько десятилетий после смерти. Об этом сообщает Sky News.

Останки так называемого «вампира из Рачесы», жившего в XV–XVI веках, были обнаружены в 2023 году в крепости на востоке Хорватии. Биоархеологический анализ показал, что мужчина ростом около 160 сантиметров неоднократно участвовал в жестоких конфликтах, получил несколько серьезных лицевых травм и был убит в возрасте 40–50 лет.

По мнению археолога Наташи Саркич, именно его обезображенное лицо и образ жизни, полный насилия, могли вызвать у односельчан страх, что после смерти он восстанет из могилы. Поэтому его выкопали, обезглавили, уложили лицом в землю и засыпали захоронение булыжниками — чтобы он не смог разгуливать по ночам и пить человеческую кровь.

Графический эксперт Сицеро Морейс использовал данные компьютерной томографии черепа и метод анатомической деформации, чтобы воссоздать лицо «вампира», а затем добавил художественные детали, включая шрамы. На конечном изображении получилось грозное лицо, которое могло вселять ужас при жизни.

Подобные «антивампирские» ритуалы, включающие обезглавливание и захоронение вниз лицом, были распространены в у южных славян.

