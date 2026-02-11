Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:36, 11 февраля 2026Из жизни

Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

В Хорватии воссоздали внешность «вампира из Рачесы»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Sky News

В Хорватии ученые реконструировали внешность мужчины, который был обезглавлен через несколько десятилетий после смерти. Об этом сообщает Sky News.

Останки так называемого «вампира из Рачесы», жившего в XV–XVI веках, были обнаружены в 2023 году в крепости на востоке Хорватии. Биоархеологический анализ показал, что мужчина ростом около 160 сантиметров неоднократно участвовал в жестоких конфликтах, получил несколько серьезных лицевых травм и был убит в возрасте 40–50 лет.

По мнению археолога Наташи Саркич, именно его обезображенное лицо и образ жизни, полный насилия, могли вызвать у односельчан страх, что после смерти он восстанет из могилы. Поэтому его выкопали, обезглавили, уложили лицом в землю и засыпали захоронение булыжниками — чтобы он не смог разгуливать по ночам и пить человеческую кровь.

Материалы по теме:
Вампир из города церквей. Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
Вампир из города церквей.Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
23 декабря 2022
«Странная одержимость охватила умы» Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
«Странная одержимость охватила умы»Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
19 октября 2019

Графический эксперт Сицеро Морейс использовал данные компьютерной томографии черепа и метод анатомической деформации, чтобы воссоздать лицо «вампира», а затем добавил художественные детали, включая шрамы. На конечном изображении получилось грозное лицо, которое могло вселять ужас при жизни.

Подобные «антивампирские» ритуалы, включающие обезглавливание и захоронение вниз лицом, были распространены в у южных славян.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск заявил, что ему 5000 лет. Он назвал себя вампиром из глубокой древности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Историческому максимуму неполной занятости россиян нашли объяснение

    Российский золотопромышленник и его сын сделали из мужчины раба

    В сети возмутились уродливой обувью для невест за 270 тысяч рублей

    Раскрыта серая схема российского чиновника с ушедшей за копейки землей

    В российском городе в борьбе с соседями мусорку обнесли колючей проволокой

    В Кремле сделали заявление о выборах на Украине

    В России отреагировали на сообщения о выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok