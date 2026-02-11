Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 11 февраля 2026Мир

В ЕС назвали условие поражения Украины

Евродепутат Глюксманн: Украина падет без предоставления ей кредита ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина падет без предоставления ей кредита Европейского союза (ЕС). Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Рафаэль Глюксманн в своем аккаунте социальной сети X.

«В Европарламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против предоставления кредита Украине. Все просто — без него Украина падет», — отметил политик.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕП одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. По ее словам, выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранят обороноспособность страны.

14 января фон дер Ляйен заявила, что две трети из этих средств направят на закупку вооружений у европейских оборонных концернов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok