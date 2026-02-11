Евродепутат Глюксманн: Украина падет без предоставления ей кредита ЕС

Украина падет без предоставления ей кредита Европейского союза (ЕС). Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Рафаэль Глюксманн в своем аккаунте социальной сети X.

«В Европарламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против предоставления кредита Украине. Все просто — без него Украина падет», — отметил политик.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕП одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. По ее словам, выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранят обороноспособность страны.

14 января фон дер Ляйен заявила, что две трети из этих средств направят на закупку вооружений у европейских оборонных концернов.