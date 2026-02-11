Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 11 февраля 2026Мир

В Финляндии обвинили Зеленского в ударах по гражданским целям в России

Мема обвинил Зеленского в атаках против гражданских целей в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаках на гражданское население России. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей», — написал финский политик.

Мема назвал государственным терроризмом украинские удары, а также раскритиковал молчание западных лидеров по этому поводу, охарактеризовав его как позорное.

Ранее Мема заявил о необходимости налаживания отношений между Соединенными Штатами и Россией. При этом Мема отдельно подчеркнул значимость нормализации отношений именно для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Чехова показала реакцию жениха на свадебный наряд с фразой «его волновало только декольте»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok