В Финляндии обвинили Зеленского в ударах по гражданским целям в России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаках на гражданское население России. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей», — написал финский политик.

Мема назвал государственным терроризмом украинские удары, а также раскритиковал молчание западных лидеров по этому поводу, охарактеризовав его как позорное.

Ранее Мема заявил о необходимости налаживания отношений между Соединенными Штатами и Россией. При этом Мема отдельно подчеркнул значимость нормализации отношений именно для Европы.