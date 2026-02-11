В Финляндии выступили с призывом к США и России

Мема: Миру нужны хорошие отношения между США и Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости налаживания отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Миру нужны хорошие отношения между США и Россией», — написал он.

При этом Мема отдельно подчеркнул значимость нормализации отношений именно для Европы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы и окончательно потеряла статус «честного брокера».