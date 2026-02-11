Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости налаживания отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
«Миру нужны хорошие отношения между США и Россией», — написал он.
При этом Мема отдельно подчеркнул значимость нормализации отношений именно для Европы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы и окончательно потеряла статус «честного брокера».