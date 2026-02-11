Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 11 февраля 2026Мир

В Финляндии выступили с призывом к США и России

Мема: Миру нужны хорошие отношения между США и Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Armando Mema / YouTube

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости налаживания отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Миру нужны хорошие отношения между США и Россией», — написал он.

При этом Мема отдельно подчеркнул значимость нормализации отношений именно для Европы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы и окончательно потеряла статус «честного брокера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В отдаленном от границы с Украиной российском городе отменили занятия в школах

    В Финляндии выступили с призывом к США и России

    Поставки машин из Китая в Россию стремительно обрушились

    Лавров предрек развязку битвы за Донбасс

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok