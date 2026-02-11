В Госдуме пообещали изучить правовые основания для ограничения Telegram

Володин пообещал, что изучит правовые основания для ограничения Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал изучить правовые основания для ограничения в России работы мессенджера Telegram. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в начале пленарного заседания Госдумы депутат от партии КПРФ Алексей Куринный спросил у Володина о правовых основаниях замедления мессенджера. Он также рассказал о жалобах россиян на то, что работу платформы ограничивают.

В ответ спикер Госдумы попросил депутата подготовить протокольное поручение по этому вопросу. Володин пообещал, что рассмотрит его.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничении работы Telegram в стране. Он заявил, что Роскомнадзор принимает такие меры, так как мессенджер не выполняет требования российских законов.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что ограничивает работу Telegram в России. В ведомстве отметили, что эти меры будут приниматься до тех пор, пока платформа не устранит нарушения российского законодательства.