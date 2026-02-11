В Киеве раскрыли поручение Зеленского по выборам

Замглавы офиса Мудрая: Зеленский поручил Раде найти способ провести выборы

Замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая раскрыла поручение главы государства по проведению выборов. Она заявила в интервью The Times, что Владимир Зеленский дал задание Верховной Раде найти способ провести президентские выборы и отчитаться о результатах работы до конца месяца.

«Парламент создал рабочую группу, чтобы разработать правки к законодательству, касающемуся выборов, и она должна сообщить о своих выводах к концу февраля», — заявила киевская чиновница.

Речь идет только о президентских выборах. При этом газета Financial Times писала, что выборы пройдут вместе с референдумом по мирному соглашению по требованию США, они должны состояться до 15 мая.

