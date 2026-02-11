Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:03, 11 февраля 2026Мир

В МИД отреагировали на заявление Трампа об отказе Индии от российкой нефти

Лавров: Никто кроме Трампа не говорил об отказе Индии от нефти России
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Никто, кроме президента США Дональда Трампа, не сообщал об отказе Индии закупать российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе от премьер-министра Моди и от других индийских участников», — подчеркнул Лавров, комментируя заявление Трампа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. Известно, что на прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Позднее, 10 февраля, стало известно, что индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти. Отмечалось, что Индия пошла на такой шаг в первый раз и случилось это на фоне усилий США и Европы по ужесточению контроля за судами, перевозящими санкционную нефть.

