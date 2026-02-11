Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

07:09, 11 февраля 2026Мир

В МИД рассказали об отношении к недружественным шагам стран к дипломатам

Богдашев: Москва отслеживает недружественные шаги стран к российским дипломатам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Москва следит за недружественными шагами иностранных государств по отношению к российским дипломатам, надеясь, что это временно явление. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

«Мы тщательно отслеживаем такие недружественные проявления и применяем весь необходимый инструментарий не только ответных, но и предупредительных мер», — сказал дипломат. Он также выразил надежду на то, что подобное поведение выгодно только отдельным политическим силам, но не всему населению той или иной страны.

Богдашев также подчеркнул, что ему жалко не только коллег, но и сотрудников внешнеполитических ведомств стран с недружественными элитами.

Ранее стало известно, что в новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» Россия не указана как цель политики США по сдерживанию противников и конкурентов.

