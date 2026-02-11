В МИД рассказали об отношении к недружественным шагам стран к дипломатам

Москва следит за недружественными шагами иностранных государств по отношению к российским дипломатам, надеясь, что это временно явление. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

«Мы тщательно отслеживаем такие недружественные проявления и применяем весь необходимый инструментарий не только ответных, но и предупредительных мер», — сказал дипломат. Он также выразил надежду на то, что подобное поведение выгодно только отдельным политическим силам, но не всему населению той или иной страны.

Богдашев также подчеркнул, что ему жалко не только коллег, но и сотрудников внешнеполитических ведомств стран с недружественными элитами.

