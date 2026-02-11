Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:14, 11 февраля 2026Мир

В МИД России рассказали о надругательстве над мирным планом по Украине

Лавров заявил, что Киев и ЕС изнасиловали мирный план США по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Первоначальный мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, значительно изменился под влиянием Украины и стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Речь идет о документе, который был передан российской делегации после встречи России и США на Аляске.

«Все последующие версии — это результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его "патронов" из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — сообщил он.

Министр отметил, что в предложениях Вашингтона есть пункт о восстановлении прав русскоязычного населения и русских как национального меньшинства на Украине. По словам Лаврова, в последних версиях мирного плана, которые попадали в СМИ, такого пункта уже не было.

Ранее Сергей Лавров заявил, что любые компромиссы в урегулировании конфликта на Украине не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят само существование страны и судьбы миллионов людей.

