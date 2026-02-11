Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
16:18, 11 февраля 2026

В московском дворе нашли множество мертвых кошек

В московском районе Перово во дворе нашли множество мертвых кошек
Майя Назарова

Фото: Show_low / Shutterstock / Fotodom

В московском районе Перово во дворе нашли множество мертвых кошек. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным издания, волонтеры забрали трупы животных на экспертизу.

Горожане намерены написать заявление в полицию. Они допускают, что неизвестные могли отравить кошек.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге владельцы собак нашли во дворах разбросанный розовый яд. Они заявили, что в российском городе активизировались догхантеры. В январе несколько домашних животных не выжили после прогулок в парках. Причиной стало отравление.

Ветеринары допустили, что, вероятнее всего, в уральской столице разбросали крысиный яд или изониазид (тубазид) — средство для лечения туберкулеза у людей, которое смертельно опасно для животных.

