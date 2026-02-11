Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:25, 11 февраля 2026Наука и техника

В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки

Военный эксперт Сивков: Мощная лазерная система ПВО не может быть маленькой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заметил несостыковку в описании новейшей украинской лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) Sunray. В беседе с NEWS.ru он указал, что оружие, предполагающее уничтожение дронов в воздухе, не может быть маленьким.

По словам военного эксперта, небольшая установка не будет обладать значительной мощностью. «У нее должна быть надлежащая энергетика и достаточная мощность (...) Как минимум она будет размером с грузовик, который должен иметь свою электростанцию или быть подключенным к мощному источнику энергии. Заряд аккумулятора также играет важную роль, поскольку аккумуляторы должны обеспечивать питание», — объяснил Сивков.

Он также заметил, что если дальность системы ПВО составляет всего один-полтора километра, то потребуются незначительные мощности, и зона прикрытия будет небольшой. При расстоянии же 10–15 километров будут необходимы значительные энергетические затраты из-за сильного рассеивания луча.

Материалы по теме:
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

«В принципе, в этом нет ничего хитрого. Существуют промышленные лазеры, способные прожигать дырки в металле. Используя его в качестве основы, можно создать что-то новое без особых проблем. Поэтому я не вижу в этом ничего выдающегося. Тем более что Штаты могли помочь Украине в этом процессе — у них есть своя лазерная система оружия», — заключил Сивков.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что украинские инженеры создали лазерную систему ПВО Sunray. На разработку установки ушло примерно два года и несколько миллионов долларов. По словам журналиста Саймона Шустера, оружие помещается в багажник автомобиля, не издает шума и не излучает света. Лазерная пушка, напоминающая любительский телескоп с прикрепленными по бокам камерами, может устанавливаться на крыше пикапа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Появились подробности о массированных ударах ВСУ по многоэтажкам в российском городе

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok