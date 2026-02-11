Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:54, 11 февраля 2026Мир

В Польше отклонили закон об амнистии для воюющих за Украину поляков

Сейм Польши отклонил законопроект об амнистии для наемников ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сейм Польши отклонил во втором чтении законопроект об амнистии для воюющих за Украину поляков. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты польского парламента.

Утверждается, что поправки были предложены депутатами от правящей Гражданской коалиции и крайне правой «Конфедерации». Первые предложили отложить срок вступления закона в силу на три месяца с момента подписания президентом страны, так как это позволит амнистии охватить большее число людей. «Конфедерация» предложила признать принесенную польским гражданином Украине недействительной. Законопроект был отправлен на третье чтение.

Проект был внесен в сейм 5 декабря под названием «Закон о ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины». За наемничество в Польше предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что Польша ограничит доступ к пособиям для украинских детей. С 1 февраля в стране в силу вступает закон о социальных выплатах для иностранцев.

