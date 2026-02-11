Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Наука и техника
16:39, 11 февраля 2026Наука и техника

В Польше сравнили «Сарму» с HIMARS

Defence24: Российская РСЗО «Сарма» уступает HIMARS в компактности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую называют аналогом американской HIMARS, уступает конкуренту в компактности. Польское издание Defence24 сравнило системы.

Автор обратил внимание, что российская установка базируется на четырехосном шасси, а HIMARS получил базу трехосного грузовика. «Таким образом, это не такое компактное решение, как американский HIMARS», — отметил он.

Известно, что боевая масса «Сармы» составляет около 24 тонн, а HIMARS весит более 16 тонн. Российская машина построена на шасси «КамАЗ-63501» с двигателем мощностью 360 лошадиных сил. Американская система оснащена силовым агрегатом в 330 сил. Также стоит учитывать, что «Сарма» несет более мощные боеприпасы.

Ранее в феврале индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что партию РСЗО «Сарма» поставили Вооруженным силам России. Машина несет шесть боеприпасов калибра 300 миллиметров.

