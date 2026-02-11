В России девятилетнего ребенка захотели сделать бездомным из-за одной шалости

Mash: В Красноярске 9-летнего мальчика могут сделать бездомным из-за поджога BMW

Девятилетний мальчик из Красноярска случайно сжег автомобиль BMW X5 стоимостью около 3 миллионов рублей. Из-за одной этой шалости ребенка захотели сделать бездомным. Подробности этой истории приводит Telegram-канал Mash.

По данным российского издания, несовершеннолетний вместе с друзьями в 2022 году поджег тополиный пух. Пламя перекинулось на припаркованную неподалеку иномарку. Отремонтировать авто, по мнению владельца, было невозможно. Мужчина затребовал деньги на покупку новой машины.

Хозяин BMW обратился в суд. Согласно законодательству, за ребенка несут ответственность родители, но через некоторое время после инцидента они умерли. Тогда суд привлек опекуна мальчика. Однако выяснилось, что его наделили этими правами уже после поджога. Поэтому, как утверждает Mash, помочь ребенку в этой ситуации он не может.

По информации издания, истец подал ходатайство об оставлении спора без рассмотрения, его удовлетворили. На данный момент дело не закрыто, в иске не отказано. Судья захотела вызвать всех детей, которые находились рядом, когда вспыхнула иномарка.

Адвокат мальчика допустил, что истец может дождаться времени, когда ребенок вступит в наследство и потребовать взыскать деньги с его имущества. Мальчик будет являться собственником родительской квартиры. При другом сценарии, пояснил юрист, владелец машины может подать иск к ребенку о взыскании 2,2 миллиона рублей после наступления совершеннолетия.

