В России отреагировали на слова Зеленского о прошедших переговорах в Абу-Даби

Сенатор Никонорова: Зеленского беспокоит только собственное обогащение

Глава Украины Владимир Зеленский, подрывая мирные инициативы по Украине, беспокоится только о собственном обогащении. Об этом заявила замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби заявил, что позиция Киева по Донбассу остается прежней. Украина, по его словам, останется и будет стоять на своем.

«Мне кажется, там уже не о чем переживать со стороны Зеленского. Он уже давно полностью свой образ нивелировал на мировой площадке. Там было множество скандалов, и единственное, что его волнует, мне кажется, это только личное обогащение и дословное выполнение инструкций западных кураторов», — сказала сенатор.

Никонорова также заявила, что Зеленский не начинал карьеру как политик и не имеет соответствующего образования.

Ранее Зеленский также прокомментировал инициативу американской стороны, предлагавшей создать на спорных территориях свободную экономическую зону. По словам Зеленского, «ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге» от нее.