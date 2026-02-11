В России отреагировали на сообщения о выборах на Украине

Депутат Журова: Истину о ситуации на Украине знают только переговорщики

Сообщения о возможных выборах на Украине сложно комментировать, потому что заявления сделаны не под камерами и могут быть опровергнуты президентом Владимиром Зеленским, сказала депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов. Позже в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов, сообщили украинские источники.

Журова отметила, что доверять различным источникам, которые высказываются о переговорах или ситуации на Украине, не стоит, поскольку информация может быть противоречивой. Именно поэтому, по ее словам, Россия заняла выжидательную позицию.

«Поэтому понятно, почему лишний раз никто ничего не комментирует. Те же СМИ начинают делать вот такие вбросы, чтобы мы на них реагировали. И поэтому смотришь на это и думаешь, ну когда они там уже успокоятся и будет действительно какое-то понимание, единогласие в этих подходах. Сейчас истину знает только тот, кто ведет переговоры на площадках, знает ее президент Владимир Путин, президент Дональд Трамп, но какие-то вещи до сих пор не публичны», — объяснила депутат.

Парламентарий добавила, что реакция на сообщения вокруг Украины может только ухудшить процесс мирных переговоров. Она подчеркнула, что Москва ждет от Киева взвешенного и согласованного решения, сказанного официальными лицами под камерами.

Ранее Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.