В России отреагировали на список требований Каллас

Россия не собирается выполнять требования Европы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.
По его словам, идея главы евродипломатии Каи Каллас о создании списка требований к России является бумагомаранием и «филькиной грамотой».
«Вести с Россией разговор языком ультиматумом не стоит. У главы европейской дипломатии видимо реальность и личное мнение кардинально расходится», — отметил политик.
Он призвал Каллас перестать спекулировать на теме урегулирования украинского конфликта и не мешать мирным переговорам.
Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что все участники переговорного процесса должны понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев.