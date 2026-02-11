Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
21:12, 11 февраля 2026Россия

В России отреагировали на список требований Каллас

Белик назвал филькиной грамотой список требований Каллас к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Россия не собирается выполнять требования Европы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, идея главы евродипломатии Каи Каллас о создании списка требований к России является бумагомаранием и «филькиной грамотой».

«Вести с Россией разговор языком ультиматумом не стоит. У главы европейской дипломатии видимо реальность и личное мнение кардинально расходится», — отметил политик.

Он призвал Каллас перестать спекулировать на теме урегулирования украинского конфликта и не мешать мирным переговорам.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что все участники переговорного процесса должны понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев.

