В России оценили перспективы возобновления поставок энергоресурсов в Европу

Алтухов: Ситуация в экономике ЕС может вынудить закупать дешевую нефть и газ

Сложившаяся ситуация в экономике Евросоюза (ЕС) может создать давление для поиска дешевых энергоносителей, что может привести к увеличению закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов у третьих стран, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ситуация в европейской экономике создает давление для поиска любых доступных и дешевых энергоносителей. Это может привести к увеличению закупок российского СПГ или нефтепродуктов из стран-перевалочных пунктов. Однако прямые, долгосрочные контракты и восстановление трубопроводной торговли газом практически исключены в текущих политических условиях», — сказал Алтухов.

Он пояснил, что Европа и Россия уже прошли точку невозврата в своих энергетических отношениях, так как Евросоюз ускоряет зеленый переход и ищет альтернативных поставщиков, а Россия — альтернативных покупателей.

«Война в Украине лишь закрепила и ускорила этот структурный разворот, который начался давно. Поэтому даже после окончания войны отношения в энергетической сфере, скорее всего, останутся ограниченными и не будут прежними. Полномасштабное возвращение к объемам покупки российских энергоресурсов, как до 2022 года, крайне маловероятно как до окончания конфликта на Украине, так и после его разрешения» Сергей Алтухов

При этом он допустил увеличение отдельных поставок через третьи страны или по сохранившимся маршрутам под давлением экономических обстоятельств. По его мнению, для значительного возобновления прямых поставок из России в ЕС необходимо соблюсти одно из двух условий: изменение политики ЕС — то есть снятие санкций или предоставление значительных исключений или cмена логистических схем.

«Этот серый импорт может увеличиваться, если цена будет достаточно привлекательной, несмотря на санкции и мораторий ЕС. (…) Сейчас требуется не только политическое решение, но и возобновление работоспособности инфраструктуры», — пояснил парламентарий.

Кроме того, продажа ресурсов в Азию, даже со скидками, дает России больше политической самостоятельности и снижает риски, считает он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что, отказавшись от поставок энергоресурсов из России, Европа впала в зависимость от США, чьи компании обеспечивают около 60 процентов получаемого странами СПГ.