В России выступили за введение смертной казни для некоторых людей

Глава трибунала по Украине Григорьев: Террористы заслуживают смертной казни

В России следует ввести смертную казнь для террористов, которые убивали мирных людей. С таким мнением в беседе с ТАСС высказался председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

«Я вообще сторонник введения смертной казни, особенно против террористов, которые убивали людей», — сказал Григорьев, приведя в пример напавших на Крокус-Сити Холл. По его мнению, их нужно расстрелять. Он также добавил, что аналогичной участи заслуживают и украинские военнослужащие, убивающие и насилующие мирное население.

При этом Григорьев признал, что сейчас мораторий на смертную казнь в стране вряд ли снимут. Однако, по его мнению, существование такой меры наказания помогло бы «ограничить все эти зверства и ужасы».

Ранее восстановить в России смертную казнь для террористов и педофилов уже призывал депутат Госдумы Сергей Миронов.