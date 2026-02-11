Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

В России захотели временно вооружить частные охранные организации

Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Госдуме захотели временно вооружить частные охранные организации (ЧОПы). Депутат от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что соответствующая инициатива готовится, передает РИА Новости.

Парламентарий разъяснил, что разработанный проект федерального закона, позволяющий вооружать ЧОПы, которые задействованы в обеспечении безопасности стратегически важных объектов, на время проведения специальной военной операции. По данным Шеремета, документ намерены внести в Госдуму после окончания всех согласительных процедур.

Депутат отметил, что мера направлена на усиление антитеррористической безопасности, прежде всего на объектах топливно-энергетического комплекса и других критически важных площадках.

До этого член Госдумы Нина Останина настаивала на том, чтобы власти выделили из бюджета средства для охраны школ в России Росгвардией.

По ее мнению, ЧОпы, которые в большинстве случаев предоставляют услуги образовательным организациям, завышают стоимость услуг. В то же время качество их работы оставляет желать лучшего, добавила парламентарий.

