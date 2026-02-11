В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

В российском городе глыба снега с крыши едва не обрушилась на пешеходов

В Новосибирске снежная глыба с крыши многоквартирного дома едва не рухнула на пешеходов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел возле дома, расположенного по адресу улица Первомайская, 184. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить, что люди прошли под козырьком незадолго до того, как глыба снега обрушилась на землю.

В связи со случившимся пешеходов призвали держаться подальше от домов и чаще смотреть наверх.

Ранее в этот же день в Бердске Новосибирской области крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега. Внутри в тот момент находился хозяин.