В Совфеде обвинили ВСУ в ударах по жилым домам на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют средствами противовоздушной обороны (ПВО) по жилым домам на территории своей же страны. В этом их обвинила сенатор Совфеда России от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, к ударам ВСУ по жилым домам приводят сбои наведения и технические ошибки. «Известно, что средства ПВО размещаются внутри жилой застройки, перехваты осуществляются непосредственно над городом, расчеты действуют непрофессионально», — сказала она.

Сенатор считает, что это не единичные эпизоды, а результате выбора Киевом модели ведения боевых действий, когда на первое место ставится освещение в медиа, а не безопасность населения.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко показал зенитную ракету комплекса Patriot, выпущенную ВСУ и упавшую во дворе жилого дома в Киеве. По его словам, «противовоздушная ракета может упасть где угодно».