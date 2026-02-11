Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 11 февраля 2026Россия

В Совфеде обвинили ВСУ в ударах по жилым домам на Украине

Сенатор Никонорова: ВСУ бьют своими средствами ПВО по жилым домам на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют средствами противовоздушной обороны (ПВО) по жилым домам на территории своей же страны. В этом их обвинила сенатор Совфеда России от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, к ударам ВСУ по жилым домам приводят сбои наведения и технические ошибки. «Известно, что средства ПВО размещаются внутри жилой застройки, перехваты осуществляются непосредственно над городом, расчеты действуют непрофессионально», — сказала она.

Сенатор считает, что это не единичные эпизоды, а результате выбора Киевом модели ведения боевых действий, когда на первое место ставится освещение в медиа, а не безопасность населения.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко показал зенитную ракету комплекса Patriot, выпущенную ВСУ и упавшую во дворе жилого дома в Киеве. По его словам, «противовоздушная ракета может упасть где угодно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Уехавший из России комик раскрыл одну особенность Европы

    Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за скандала с Эпштейном

    Турист воспользовался опьянением женщины и изнасиловал ее у церкви в Австралии

    Баронесса пришла на конференцию в наряде с белками-угнетателями и вызвала ярость

    Стало известно о беспокойстве рыбаков из-за «информационно-цифрового оброка»

    Минкульт освободил Богомолова от должности

    Военный высказался об использовании Ираном российской ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok