Военный Дандыкин: Задействованная ВСУ РСЗО Vampire неприятна из-за точности

Чешская реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire (Вампир), задействованная Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), является модернизированной версией советского «Града», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности вооружения он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили о том, что подразделения группировки российских войск «Север» уничтожили данную боевую машину противника.

«Чехи их довольно большое количество передали. Есть еще хорватская версия. Это калибр 122 миллиметра. Неприятная вещь, потому что с большой точностью работает и тяжело сбивать совсем маленький снаряд. Того же HIMARS, например, сбивают, потому что калибр побольше, где-то за 200», — поделился эксперт.

Тот факт, что РСЗО Vampire удалось уничтожить свидетельствует о том, что Российская армия работает все точнее и точнее, указал Дандыкин.

«Значит, подкинули еще чехи. Сейчас у них оружейный барон появился, миллиарды долларов заработал, они очень активно работают», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 10 на 11 февраля сбили 108 украинских беспилотников. Под удар попали Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Астраханская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская и Тульская области, а также республики Крым, Калмыкия, Татарстан и Северная Осетия.

