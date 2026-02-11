Вэнс удалил пост о геноциде армян после поездки в Ереван

NYT: Вэнс удалил публикацию о геноциде армян после посещения мемориала в Ереване

Вице-президент США Джей Ди Вэнс удалил публикацию с упоминанием геноцида армян в Османской империи после посещения мемориала в Ереване. На это обратило внимание издание The New York Times (NYT).

По данным издания, в удаленном посте в соцсети Х сообщалось, что вице-президент и его жена Уша Вэнс посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд и «возложили венок к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года, чтобы почтить их память». При этом президент США Дональд Трамп никогда не называл эти события геноцидом. Представитель офиса Вэнса сообщил, что публикация была сделана по ошибке сотрудниками, не входившими в состав делегации. Он также призвал обратить внимание на официальное высказывание самого вице-президента.

«Я первый вице-президент, посетивший Армению, нас попросили осмотреть это место. Очевидно, это ужасное событие, произошедшее чуть более 100 лет назад, и оно имело для них огромное культурное значение», — заявил Вэнс.

Ранее миссия Евросоюза в Армении опубликовала в социальной сети X пост, в котором заявила о геноциде армян в Османской империи, однако позже удалила его.