Военный эксперт опроверг информацию об уловке ВМФ России с буксирами

Военный эксперт Дандыкин назвал сообщение об уловке ВМФ РФ с буксирами фейком

В соцсетях распространилась информация якобы со слов военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, который предоставил и прокомментировал порталу Rostoff.news документ главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России об обмане Запада с помощью буксиров, имитирующих, что корабли повреждены или неисправны.

В разговоре с «Лентой.ру» Василий Дандыкин назвал статью фейком.

«Я ничего не предоставлял, ни "Хромую утку", ничего. Это деза. Я не давал никому такого комментария. Я даже не знаю, о чем речь идет. Это работа против меня как конкретной личности», — заявил Дандыкин.

В самом якобы документе, который публикуют недобросовестные медиа и Telegram-каналы содержатся орфографические ошибки и некорректное написание слов: «н енадежности», лишние пробелы: «возможности по автономности» и так далее.

Кроме того, подобные документы не могут публиковаться в интернете, они предназначены для внутреннего пользования.

Также отмечается, что стиль речи Василия Дандыкина не соответствует его манере общения. В якобы его интервью присутствует большое количество художественных оборотов, что не свойственно военному человеку. Это подтверждают корреспонденты «Ленты.ру», которые часто берут комментарии Дандыкина для своих новостей.

О силе и мощи ВМФ РФ говорят как российские, так и иностранные СМИ, политики и военные. Так, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказывал про обновление флота. Президент России Владимир Путин — про современную технику подводных ядерных сил. Американский обозреватель признавал силу ВМФ РФ.

Сообщение о якобы обмане ВМФ России не получило распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».