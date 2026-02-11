Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:25, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Военный эксперт опроверг информацию об уловке ВМФ России с буксирами

Военный эксперт Дандыкин назвал сообщение об уловке ВМФ РФ с буксирами фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В соцсетях распространилась информация якобы со слов военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, который предоставил и прокомментировал порталу Rostoff.news документ главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России об обмане Запада с помощью буксиров, имитирующих, что корабли повреждены или неисправны.

В разговоре с «Лентой.ру» Василий Дандыкин назвал статью фейком.

«Я ничего не предоставлял, ни "Хромую утку", ничего. Это деза. Я не давал никому такого комментария. Я даже не знаю, о чем речь идет. Это работа против меня как конкретной личности», — заявил Дандыкин.

В самом якобы документе, который публикуют недобросовестные медиа и Telegram-каналы содержатся орфографические ошибки и некорректное написание слов: «н енадежности», лишние пробелы: «возможности по автономности» и так далее.

Кроме того, подобные документы не могут публиковаться в интернете, они предназначены для внутреннего пользования.

Также отмечается, что стиль речи Василия Дандыкина не соответствует его манере общения. В якобы его интервью присутствует большое количество художественных оборотов, что не свойственно военному человеку. Это подтверждают корреспонденты «Ленты.ру», которые часто берут комментарии Дандыкина для своих новостей.

О силе и мощи ВМФ РФ говорят как российские, так и иностранные СМИ, политики и военные. Так, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказывал про обновление флота. Президент России Владимир Путин — про современную технику подводных ядерных сил. Американский обозреватель признавал силу ВМФ РФ.

Сообщение о якобы обмане ВМФ России не получило распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Звезда «Елок» высказалась о решении Богомолова покинуть Школу-студию МХАТ

    Раскрыты подробности о комплектациях нового кроссовера Changan для России

    На сестру российского блогера Джарахова напали в Санкт-Петербурге

    Появился первый трехкратный победитель Олимпиады-2026

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok