Мир
13:24, 11 февраля 2026Мир

Впервые после захвата Мадуро в Венесуэлу прилетел транспортник Минобороны России

FlightWatcher: Ил-62М МО РФ впервые после захвата Мадуро прилетел в Венесуэлу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ил-62М Минобороны (МО) России впервые после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прилетел в столицу страны Каракас. Об этом сообщает аккаунт FlightWatcher в соцсети X.

Отмечается, что это самолет с регистрационным номером RA-86495. Транспортник принадлежит 223-му летному отряду российского Минобороны.

Ил-62М прилетел в венесуэльскую столицу 4 февраля в 23:34 по московскому времени и улетел оттуда 11 февраля в 07:58 по московскому времени.

Ранее американские официальные лица встревожились из-за посадки российского самолета Ил-76, который обычно используется для перевозки военной техники, на кубинском военном аэродроме. Тот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом возросла.

