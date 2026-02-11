Впервые после захвата Мадуро в Венесуэлу прилетел транспортник Минобороны России

FlightWatcher: Ил-62М МО РФ впервые после захвата Мадуро прилетел в Венесуэлу

Ил-62М Минобороны (МО) России впервые после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прилетел в столицу страны Каракас. Об этом сообщает аккаунт FlightWatcher в соцсети X.

Отмечается, что это самолет с регистрационным номером RA-86495. Транспортник принадлежит 223-му летному отряду российского Минобороны.

Ил-62М прилетел в венесуэльскую столицу 4 февраля в 23:34 по московскому времени и улетел оттуда 11 февраля в 07:58 по московскому времени.

Ранее американские официальные лица встревожились из-за посадки российского самолета Ил-76, который обычно используется для перевозки военной техники, на кубинском военном аэродроме. Тот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом возросла.