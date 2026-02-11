ВСУ использовали для атак умные бомбы и американские реактивные снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак умные бомбы и американские реактивные снаряды. Их сбили российские военные, сообщили в Министерстве обороны.

Речь идет о 14 управляемых авиационных бомбах, которые называют умными за счет высокой точности и большого радиуса боевого применения, и трех реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны, пояснили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ атаковали Россию 458 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Все они также были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ задействовали чешскую реактивную систему залпового огня Vampire в зоне проведения специальной военной операции.