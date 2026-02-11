Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:38, 11 февраля 2026Наука и техника

Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

NC: Диабет и повышенное давление развиваются из-за общих генетических причин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что сахарный диабет 2 типа и повышенное артериальное давление могут развиваться из-за общих генетических причин. Оказалось, что у части людей существуют наследственные варианты ДНК, которые одновременно повышают риск обоих заболеваний. Результаты крупного исследования опубликованы в Nature Communications (NC).

В работе проанализировали более 1300 генетических вариантов, связанных с диабетом и регуляцией давления. Затем полученные «генетические профили риска» проверили на данных более чем 450 тысяч участников базы UK Biobank. Ученые выделили несколько биологических механизмов, через которые формируется двойной риск: нарушения обмена веществ, сбои в работе бета-клеток поджелудочной железы, избыточное накопление жира и сосудистая дисфункция.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Высокое артериальное давление: чем опасно и как его понизить в домашних условиях
Высокое артериальное давление:чем опасно и как его понизить в домашних условиях
26 июня 2025

Выяснилось, что люди с определенными наборами ДНК значительно чаще сталкиваются одновременно и с диабетом 2 типа, и с гипертонией. При этом разные группы генов ведут к схожему клиническому результату — но разными биологическими путями. Это объясняет, почему у одних пациентов быстрее развиваются осложнения, а у других — нет.

Авторы считают, что в будущем генетическая информация может использоваться для более раннего выявления повышенного риска. Поскольку наследственные факторы остаются стабильными на протяжении всей жизни, их учет может помочь врачам заранее определить вероятность «двойного удара» по сердечно-сосудистой системе и подобрать более персонализированную стратегию наблюдения и профилактики.

Ранее стало известно, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск высокого давления у детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Историческому максимуму неполной занятости россиян нашли объяснение

    Российский золотопромышленник и его сын сделали из мужчины раба

    В сети возмутились уродливой обувью для невест за 270 тысяч рублей

    Раскрыта серая схема российского чиновника с ушедшей за копейки землей

    В российском городе в борьбе с соседями мусорку обнесли колючей проволокой

    В Кремле сделали заявление о выборах на Украине

    В России отреагировали на сообщения о выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok