Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

Диабет и повышенное давление развиваются из-за общих генетических причин

Ученые обнаружили, что сахарный диабет 2 типа и повышенное артериальное давление могут развиваться из-за общих генетических причин. Оказалось, что у части людей существуют наследственные варианты ДНК, которые одновременно повышают риск обоих заболеваний. Результаты крупного исследования опубликованы в Nature Communications (NC).

В работе проанализировали более 1300 генетических вариантов, связанных с диабетом и регуляцией давления. Затем полученные «генетические профили риска» проверили на данных более чем 450 тысяч участников базы UK Biobank. Ученые выделили несколько биологических механизмов, через которые формируется двойной риск: нарушения обмена веществ, сбои в работе бета-клеток поджелудочной железы, избыточное накопление жира и сосудистая дисфункция.

Выяснилось, что люди с определенными наборами ДНК значительно чаще сталкиваются одновременно и с диабетом 2 типа, и с гипертонией. При этом разные группы генов ведут к схожему клиническому результату — но разными биологическими путями. Это объясняет, почему у одних пациентов быстрее развиваются осложнения, а у других — нет.

Авторы считают, что в будущем генетическая информация может использоваться для более раннего выявления повышенного риска. Поскольку наследственные факторы остаются стабильными на протяжении всей жизни, их учет может помочь врачам заранее определить вероятность «двойного удара» по сердечно-сосудистой системе и подобрать более персонализированную стратегию наблюдения и профилактики.

