Взятку ради диплома назвали возможной причиной стрельбы в техникуме Анапы

Причиной стрельбы в техникуме Анапы могла стать взятка за диплом

17-летний студент Илья мог устроить стрельбу в техникуме Анапы из-за взятки в размере 500 тысяч рублей. Возможную причину атаки со ссылкой на одногруппников стрелка назвал Telegram-канал Mash.

По данным издания, молодой человек заплатил деньги, чтобы получить диплом Анапского индустриального техникума (АИТ) по специальности «Техобслуживание автомобилей» раньше других, но его обманули. Мотивом его поступка могла стать месть.

За два дня до нападения он опубликовал в своих соцсетях фото и видео преступников, атаковавших учебные заведения. Затем похитил гладкоствольное ружье ТОЗ-34ЕР у одного из своих родственников, пришел к техникуму и открыл огонь. Ранения получили пять человек.