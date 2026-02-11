Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 11 февраля 2026Силовые структуры

Взятку ради диплома назвали возможной причиной стрельбы в техникуме Анапы

Причиной стрельбы в техникуме Анапы могла стать взятка за диплом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП Анапа»

17-летний студент Илья мог устроить стрельбу в техникуме Анапы из-за взятки в размере 500 тысяч рублей. Возможную причину атаки со ссылкой на одногруппников стрелка назвал Telegram-канал Mash.

По данным издания, молодой человек заплатил деньги, чтобы получить диплом Анапского индустриального техникума (АИТ) по специальности «Техобслуживание автомобилей» раньше других, но его обманули. Мотивом его поступка могла стать месть.

За два дня до нападения он опубликовал в своих соцсетях фото и видео преступников, атаковавших учебные заведения. Затем похитил гладкоствольное ружье ТОЗ-34ЕР у одного из своих родственников, пришел к техникуму и открыл огонь. Ранения получили пять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Звезда «Елок» высказалась о решении Богомолова покинуть Школу-студию МХАТ

    Раскрыты подробности о комплектациях нового кроссовера Changan для России

    На сестру российского блогера Джарахова напали в Санкт-Петербурге

    Появился первый трехкратный победитель Олимпиады-2026

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok