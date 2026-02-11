Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 11 февраля 2026Забота о себе

Женщинам назвали разрушающие интимное здоровье повседневные привычки

Врач Бербелл посоветовала женщинам спать без нижнего белья
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ramon grosso dolarea / Shutterstock / Fotodom

Врач Сара Марин Бербелл заявила, что некоторые повседневные привычки разрушают интимное здоровье женщин. Ее слова передает издание El Confidencial.

Первой вредной привычкой Бербелл назвала неправильное питание. Так, женщинам, по ее словам, нужно включать в рацион достаточное количество богатых клетчаткой и антиоксидантами фруктов и овощей, а также натуральный йогурт или кефир, содержащие пробиотики для микрофлоры.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, специалистка посоветовала не удалять полностью волосы на лобке, поскольку они выполняют защитную функцию, уменьшают трение и выступают в качестве барьера против внешних раздражителей. Агрессивные средства для интимной гигиены и спринцевание негативно сказываются на микрофлоре влагалища, защищающей от различных заболеваний. Еще одной вредной привычкой Бербелл считает использование тесного нижнего белья, в том числе стрингов. В заключение она призвала спать без трусов, чтобы дать возможность гениталиям немного подышать.

Ранее доцент Ольга Братчикова рассказала о неочевидных симптомах менопаузы. Среди них она назвала ночную потливость и проблемы со сном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Россиян предостерегли от чрезмерного накопления отпусков

    Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok