Женщинам назвали разрушающие интимное здоровье повседневные привычки

Врач Бербелл посоветовала женщинам спать без нижнего белья

Врач Сара Марин Бербелл заявила, что некоторые повседневные привычки разрушают интимное здоровье женщин. Ее слова передает издание El Confidencial.

Первой вредной привычкой Бербелл назвала неправильное питание. Так, женщинам, по ее словам, нужно включать в рацион достаточное количество богатых клетчаткой и антиоксидантами фруктов и овощей, а также натуральный йогурт или кефир, содержащие пробиотики для микрофлоры.

Кроме того, специалистка посоветовала не удалять полностью волосы на лобке, поскольку они выполняют защитную функцию, уменьшают трение и выступают в качестве барьера против внешних раздражителей. Агрессивные средства для интимной гигиены и спринцевание негативно сказываются на микрофлоре влагалища, защищающей от различных заболеваний. Еще одной вредной привычкой Бербелл считает использование тесного нижнего белья, в том числе стрингов. В заключение она призвала спать без трусов, чтобы дать возможность гениталиям немного подышать.

