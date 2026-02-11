Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
14:39, 11 февраля 2026Россия

Жители российского региона пожаловались на урезание льгот для детей участников СВО

Ngs42: В Юрге семьям участников СВО урезали льготы на оплату детсада
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кемеровской области — Кузбассе жители города Юрга пожаловались на урезание льгот для детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Ngs42.ru.

Издание цитирует одну из горожанок, которая возмущается, что у семей военных «забирают поддержку» на фоне разговоров о необходимости усиления таких мер. «Разве СВО закончилась? Разве отцы вернулись домой?» — задалась вопросом она.

В администрации Юрги журналистам подтвердили, что еще за день до Нового года депутаты местного горсовета отменили стопроцентную скидку на оплату услуг содержания детей ряда участников СВО в дошкольных учреждениях. Теперь родителям компенсируют только 25 процентов стоимости. Полностью оплачивать детсад будут только в том случае, если военнослужащий пропал без вести или признан погибшим.

В свою очередь, источник портала в областном правительстве пояснил, что муниципальные депутаты вводят подобные меры на свое усмотрение, руководствуясь ситуацией с дефицитом в бюджетах. Он не исключил, что урезание льгот может коснуться и других округов Кузбасса.

Ранее в Самарской области в девять раз уменьшили единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны России. До этого регион выплачивал контрактникам самую большую в стране сумму.

