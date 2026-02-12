Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

07:19, 12 февраля 2026Ценности

56-летняя Дженнифер Лопес в откровенном образе похвасталась фигурой в спортзале

Певица Дженнифер Лопес в топе с глубоким декольте показала фигуру в спортзале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном образе снялась во время тренировки в спортзале. Кадры появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница запечатлела себя в зеркало, надев спортивный комплект цвета бургунди, состоящий их топа с глубоким декольте, леггинсов и рашгарда. При этом она показала кубики пресса. В то же время знаменитость распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В апреле 2025 года Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в облегающем латексном комбинезоне на «Формуле-1». Исполнительница поддержала итальянскую команду «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии.

