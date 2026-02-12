Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
04:21, 12 февраля 2026

Академик назвал среднюю продолжительность жизни в России

Академик Онищенко: Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал среднюю продолжительность жизни в России. По его словам, она составляет 74,2 года.

«Последние официальные данные были 74,2 года, а надо нам к 2030 году 78. Она рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции», — рассказал специалист.

Онищенко пояснил, что показатель продолжительности жизни для популяции увеличивается, когда в семьях рождается много детей. Так, например, в Дагестане он один из самых высоких по стране, поскольку в республике высокая рождаемость.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, наложение демографических ям середины и конца XX века и общемировые демографические тенденции.

