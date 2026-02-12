Американские военные корабли столкнулись в Карибском море

WSJ: Два корабля ВМС США столкнулись в Карибском море во время дозаправки

В Карибском море два корабля Военно-морских сил (ВМС) США столкнулись во время дозаправки одного из них. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Два человека получили незначительные травмы в результате столкновения американского военного корабля и судна снабжения ВМС США, задействованных в наращивании военной мощи в Карибском море», — говорится в материале.

Представитель Южного командования США полковник Эммануэль Ортис уточнил, что столкновение претерпели эскадренный миноносец USS Truxtun и быстроходный корабль боевой поддержки USNS Supply.

По его словам, люди, получившие травмы, находятся в стабильном состоянии. Оба корабля сообщили, что могут безопасно продолжить плавание.

Причина столкновения неизвестна, а точное место аварии пока не установлено. Военный чиновник заявил, что столкновение произошло в зоне ответственности Южного командования, которая включает Карибский бассейн, а также части Южной Атлантики и южной части Тихого океана.

