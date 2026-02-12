Депутатов Рады заставили сдавать анализы после массовой диареи

Депутатов Рады заставили сдавать анализы из-за подозрения на вспышку инфекции

Депутатов Верховной Рады заставили сдавать медицинские анализы из-за подозрения на вспышку инфекции в столовой парламента из-за массовой диареи среди законодателей. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований», — приводится в публикации заявление пресс-службы аппарата Рады.

Отмечается, что среди версий причин отравления рассматриваются ротавирусная и другие острые кишечные инфекции. Окончательные выводы могут быть сделаны только после получения результатов лабораторных исследований.

Ранее стало известно, что десятки народных депутатов не явились на заседание Верховной Рады в четверг, 12 января, из-за отравления с симптомами рвоты и диареи. Из-за этого парламент не смог принять повестку заседания, и законодатели разошлись на полторы недели.