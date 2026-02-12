Десятки священников-педофилов выявили в польской епархии

В Польше в Сосновецкой епархии Католической церкви нашли 29 педофилов

Десятки священников-педофилов выявлены в Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше. Об этом сообщает RMF24.

«Из этих 29, 23 — священнослужители. Среди мирян были те, кто служил лидерами общины для девочек и мальчиков школьного возраста», — рассказал председатель специальной комиссии Томаш Кшижак.

Светские лица — аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор, отметил он.

По его словам, из общего количества семь случаев связаны с выявленными преступлениями, где преступники уже наказаны. Кроме того, подчеркивается, что четверо предполагаемых преступников умерли, в отношении трех человек продолжаются судебные процессы в судах, десять случаев находятся в стадии расследования.

