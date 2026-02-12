Дмитриев назвал причину популярности имени Мухаммед в ЕС

Дмитриев: Имя Мухаммед стало популярным в ЕС из-за миграционной политики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал миграционную политику причиной популярности имени Мухаммед в Европейском союзе (ЕС). Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Подход Великобритании и ЕС к миграции в одном посте», — сказал он.

Так он прокомментировал публикацию аккаунта World of Statistics, в которой отмечено, что имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Лондоне, Манчестере, Берлине, Амстердаме, Брюсселе, Осло и Гааге. При этом в Варшаве самым популярным стало имя Ян.

Ранее имя Мухаммад стало самым популярным именем новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

