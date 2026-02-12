Дмитриев призвал Стармера не превращать свою отставку в затяжной скандал

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев признал, что ему тяжело устоять перед шутками о ситуации вокруг возможной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Его комментарий опубликован в социальной сети X.

«Это правда — не могу удержаться. И Стармеру тоже не стоит сопротивляться, как и не стоит превращать свою отставку в самое затяжное и унизительное публичное фиаско в истории Великобритании», — написал политик.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию издания Huffpost, отсылающую к его недавним высказываниям о провалах политики Стармера и скандале вокруг его правительства, разгоревшемся после публикации материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее Дмитриев заявил, что отставка Стармера с поста премьер-министра Великобритании неизбежна.