16:10, 12 февраля 2026Экономика

Добыча нефти в Венесуэле резко упала после захвата Мадуро

МЭА: Среднесуточная добыча нефти в Венесуэле упала на 210 тыс. баррелей в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

После захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро среднесуточная добыча нефти в латиноамериканской стране просела на 210 тысяч баррелей. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

В январе показатель сократился до 780 тысяч баррелей в сутки, уточнили аналитики. В обозримом будущем, ожидают в организации, среднесуточная добыча нефти в Венесуэле начнет постепенно восстанавливаться. Этому поспособствует разрешение зарегистрированным в США компаниям экспортировать местное сырье, указывается в докладе.

Согласно предварительным данным Kpler, вместе с добычей заметно просели и поставки венесуэльской нефти за рубеж. В январе среднесуточный экспорт сырья из латиноамериканской страны снизился на 260 тысяч баррелей и упал до 520 тысяч. На динамику оказала влияние морская блокада США, власти которых усилили контроль за перемещением в регионе подсанкционных танкеров.

Власти США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. В Соединенных Штатах бывшего лидера страны ожидает длительное судебное разбирательство на фоне обвинений в пособничестве наркокартелям. После ареста Мадуро глава Белого дома Дональд Трамп призвал американских нефтегигантов начать активно инвестировать в венесуэльскую нефтяную отрасль.

Впрочем, многие эксперты сомневаются в успешности подобного рода вложений, так как значительная часть местного сырья является сверхтяжелой. Суммарные затраты США на восстановление добычи нефти в Венесуэле агентство Bloomberg оценило в 100 миллиардов долларов. На выправление кризисной ситуации, по оценке аналитиков, может уйти порядка 10 лет.

