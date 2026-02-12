Экс-офицер ВСУ Бекренев призвал «сломать Зеленского через колено» и арестовать

Экс-офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в эфире YouTube-канала Politeka призвал «сломать Зеленского через колено» и арестовать президента Украины.

По его словам, политик только строит из себя патриота, а на самом деле он затягивает конфликт и ищет для этого любые способы.

«Пока его тупо не возьмут и не сломают через колено, — как вариант… это просто его арестовать за хищение денег американских налогоплательщиков. Просто арестовать его — и посадить в тюрьму американскую навечно», — эмоционально высказался Бекренев.

Он добавил, что хотел бы увидеть трибунал над Зеленским на Украине, чтобы разговаривать с теми, кто придет на место президента, например со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Если же главу украинского государства «не сломают через колено», будет еще много раундов бессмысленных переговоров, которые Киев просто продолжит затягивать.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер раскрыл замысел Киева на переговорах с Россией. Он высказал мнение, что Украина затягивает переговоры в надежде пережить холода.