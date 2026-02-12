Еврокомиссию обыскали

FT: Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Еврокомиссии

Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии (ЕК) в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Обыски прошли в четверг утром в различных помещениях ЕК в Брюсселе, в том числе в бюджетном департаменте (...). Расследование касается продажи недвижимости, которая осуществлялась во время работы Еврокомиссии, когда Йоханнес Хан занимал пост комиссара по бюджету», — сообщили изданию два источника.

Авторы материала указали, что расследование проводится Европейской прокуратурой и касается 23 зданий, которые в 2024 году приобрел бельгийский фонд SFPIM за 900 млн евро. Тогда Еврокомиссия заявила, что «продажа была произведена в соответствии с финансовым законодательством Европейского союза (ЕС)», однако сейчас ее представители отказались комментировать обыски.

2 декабря 2025 года полиция Бельгии обыскала частные дома, здание дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.