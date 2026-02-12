Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

05:46, 12 февраля 2026Мир

Генпрокурор США ответила на вопрос об Эпштейне словами об убитой украинке

Генпрокурор Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо сообщницы Эпштейна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Пэм Бонди

Пэм Бонди. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Генпрокурор США Пэм Бонди призвала говорить об убитой в Шарлотте украинской беженке Ирине Заруцкой вместо пособницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Об этом она заявила в ходе слушаний в юридическом комитете палаты представителей США.

Во время ее выступления конгрессвумен Дебора Росс поинтересовалась у генпрокурора, почему Максвелл перевели в колонию с низким уровнем риска.

«Я не знаю, почему [перевели Максвелл]. Но, знаете, вместо того чтобы говорить о Максвелл, которая, надеюсь, умрет в тюрьме, вам следует говорить о Заруцкой», — ответила Бонди.

Ранее сообщница Эпштейна предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. По данным CNN, она «ясно дала понять Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Эпштейном».

