Генпрокурор США ответила на вопрос об Эпштейне словами об убитой украинке

Генпрокурор Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо сообщницы Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди призвала говорить об убитой в Шарлотте украинской беженке Ирине Заруцкой вместо пособницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Об этом она заявила в ходе слушаний в юридическом комитете палаты представителей США.

Во время ее выступления конгрессвумен Дебора Росс поинтересовалась у генпрокурора, почему Максвелл перевели в колонию с низким уровнем риска.

«Я не знаю, почему [перевели Максвелл]. Но, знаете, вместо того чтобы говорить о Максвелл, которая, надеюсь, умрет в тюрьме, вам следует говорить о Заруцкой», — ответила Бонди.

Ранее сообщница Эпштейна предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. По данным CNN, она «ясно дала понять Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Эпштейном».