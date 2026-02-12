Готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России попал на видео

ФСБ показала жесткое задержание мужчины, готовившего теракт в удмуртской полиции

Задержание ранее судимого мужчины, готовившего теракт в одном из отделов полиции Удмуртии, попало на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ жестко задерживают двух человек. Один из них — 57-летний россиянин, готовивший вооруженное нападение на отдел полиции в Можге.

О предотвращении теракта в удмуртской полиции стало известно в четверг, 12 февраля. По версии следствия, мужчина 1968 года рождения планировал напасть на отдел с оружием. В его гараже нашли самодельное взрывное устройство и средства поражения.

В ФСБ уточнили, что ранее задержанный уже был судим по террористическим и экстремистским статьям.

